Бывший начальник больницы в Кузбассе получил девять лет за взятки

КЕМЕРОВО, 18 авг — РИА Новости. Бывший начальник отдела материально-технического снабжения одной из больниц в Кузбассе получил девять лет строгого режима за взятки, сообщают пресс-службы следственного управления СК, прокуратуры и УФСБ по Кемеровской области.
«Установлено, что… с декабря 2018 по август 2022 года осужденный получал от директоров различных коммерческих фирм и индивидуальных предпринимателей взятки за помощь в создании благоприятных условий для заключения договоров на покупку товаров и услуг, поставляемых и оказываемых их фирмами. В общей сложности мужчина получил от двух директоров коммерческих организаций и двоих предпринимателей свыше 1 миллиона 500 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба СУ СК по региону.
Уточняется, что о коррупционной договоренности стало известно сотрудникам УФСБ и управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Кузбассу. После проведения совместных оперативных мероприятий материалы были переданы в следственные органы.
Фигурант был арестован. В ходе следствия на имущество и его деньги наложен арест на сумму более 24 миллионов рублей.
Ведомства не называют имени фигуранта, но, по данным информированного источника, речь идет о бывшем сотруднике областной больницы Павле Бойко.
«Вину в совершении преступления подсудимый признал частично», — уточнили в пресс-службе прокуратуры.
Суд признал обвиняемого виновным.
«Центральный районный суд города Кемерово признал мужчину виновным в совершении преступлений и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет в колонии строгого режима, штрафу 17 миллионов рублей», — сообщили в пресс-службе УФСБ.
В прокуратуре региона отметили, что на данный момент приговор суда в законную силу не вступил.
«Действиям взяткодателей также дана уголовно-правовая оценка», — добавили в надзорном ведомстве.