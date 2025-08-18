Бывший начальник больницы в Кузбассе получил девять лет за взятки

«Установлено, что… с декабря 2018 по август 2022 года осужденный получал от директоров различных коммерческих фирм и индивидуальных предпринимателей взятки за помощь в создании благоприятных условий для заключения договоров на покупку товаров и услуг, поставляемых и оказываемых их фирмами. В общей сложности мужчина получил от двух директоров коммерческих организаций и двоих предпринимателей свыше 1 миллиона 500 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба СУ СК по региону.