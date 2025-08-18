Ричмонд
+26°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В районе Курил произошло второе землетрясение за час

Спустя час после первого подземного толчка магнитудой 5.0 в районе Курильских островов произошло второе землетрясение аналогичной силы. Об этом рассказала начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.

В районе Курильских островов произошло два землетрясения.

Спустя час после первого подземного толчка магнитудой 5.0 в районе Курильских островов произошло второе землетрясение аналогичной силы. Об этом рассказала начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.

«Второе землетрясение магнитудой 5,0 почти через час после первого произошло 18 августа в Тихом океане», — передает слова Семеновой РИА Новости. Эпицентр повторного землетрясения находился в 156 км юго-западнее Северо-Курильска. По данным сейсмологов, очаг располагался на глубине 63 км в Тихом океане, однако информация о возможных последствиях пока не поступала.

Ранее было зарегистрировано первое землетрясение. Его эпицентр находился ближе к Северо-Курильску — в 78 км южнее города, при этом подземные толчки силой 2−3 балла могли ощущаться местными жителями. Угроза цунами в обоих случаях не объявлялась.