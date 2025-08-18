В районе Курил произошло второе землетрясение за час

«Второе землетрясение магнитудой 5,0 почти через час после первого произошло 18 августа в Тихом океане», — передает слова Семеновой РИА Новости. Эпицентр повторного землетрясения находился в 156 км юго-западнее Северо-Курильска. По данным сейсмологов, очаг располагался на глубине 63 км в Тихом океане, однако информация о возможных последствиях пока не поступала.