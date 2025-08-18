Ричмонд
ВС РФ в ходе зачистки Искры обнаружили подвал с телами солдат ВСУ

В подвале одного из домов в Искре (ДНР) были найдены десятки тел украинских военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

ВС РФ провели зачистку Искры.

«Во время зачистки Искры бойцы в подвале одного из зданий обнаружили десятки тел боевиков ВСУ», — передает сообщение Минобороны ТАСС. Там добавили, что помещение использовалось как импровизированный полевой госпиталь 5-й механизированной бригады ВСУ.

По данным российского оборонного ведомства, в этом подвальном помещении раненым бойцам ВСУ оказывали лишь минимальную медицинскую помощь. После проведения перевязок и инъекций обезболивающего тяжелораненых солдат фактически бросали умирать без должного ухода.

Населенный пункт Искра был освобожден российскими войсками 14 августа после ожесточенных боев. Как отмечают в Минобороны, украинские подразделения оказывали упорное сопротивление, однако российские мотострелки смогли сломить их оборону и полностью очистить территорию от противника.