Россиянин пострадал при крушении сверхлёгкого самолёта на Пхукете

А ранее в Геленджике 36-летний мужчина погиб во время погружения — инструктор просто забыл о нём. Обычно на одного инструктора приходится 1−2 человека, но в данном дайв-клубе за погружение стоимостью 2,7 тыс. рублей инструкторам приходилось одновременно контролировать по четыре человека.