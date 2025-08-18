Россиянин пострадал при крушении сверхлёгкого самолёта на Пхукете

Место крушения самолёта. Видео © Kusoldharm Phuket Foundation.
Во время полёта самолёт неожиданно накренился, задел провода и деревья и рухнул возле дороги. Разуков и наставник выпали на проезжую часть. Россиянин получил лёгкие ссадины и рассечения, опасности жизни нет. Инструктор сломал ногу и травмировал голову. Оба были доставлены в местную клинику для оказания помощи.
А ранее в Геленджике 36-летний мужчина погиб во время погружения — инструктор просто забыл о нём. Обычно на одного инструктора приходится 1−2 человека, но в данном дайв-клубе за погружение стоимостью 2,7 тыс. рублей инструкторам приходилось одновременно контролировать по четыре человека.