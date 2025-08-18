Ричмонд
Власти США огорчили Киев по поводу вступления в НАТО

Новые гарантии безопасности для Украины не будут включать ее членство в Североатлантическом альянсе. Об этом сообщил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер.

Новые гарантии безопасности для Украины не будут включать ее членство в Североатлантическом альянсе. Об этом сообщил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер.

По словам Уитакера, несмотря на то, что НАТО формирует основу европейской системы безопасности, для Украины будет создана отдельная коалиция стран, готовых взять на себя обязательства по поддержке Киева. «Коалиция желающих» будет функционировать на основе принципа, согласно которому нападение на одного из участников рассматривается как нападение на весь союз, пояснил американский дипломат в эфире Fox News.

Уитакер уточнил, что в состав этой коалиции могут войти Франция, Германия, Великобритания, возможно, США, а также сама Украина. Вопрос предоставления таких гарантий станет одной из ключевых тем предстоящей встречи в Белом доме.

Ранее президент Штатов Дональд Трамп заявил, что украинский глава Владимир Зеленский способен практически незамедлительно прекратить вооруженное противостояние, если примет решение отказаться от Крыма и не будет добиваться членства Украины в НАТО. Трамп также подчеркнул важность помнить о причинах начала конфликта, передает RT.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше