Власти США огорчили Киев по поводу вступления в НАТО

По словам Уитакера, несмотря на то, что НАТО формирует основу европейской системы безопасности, для Украины будет создана отдельная коалиция стран, готовых взять на себя обязательства по поддержке Киева. «Коалиция желающих» будет функционировать на основе принципа, согласно которому нападение на одного из участников рассматривается как нападение на весь союз, пояснил американский дипломат в эфире Fox News.