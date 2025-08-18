Власти США огорчили Киев по поводу вступления в НАТО

Гарантии безопасности Украины не будут предусматривать участия НАТО.
Новые гарантии безопасности для Украины не будут включать ее членство в Североатлантическом альянсе. Об этом сообщил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер.
По словам Уитакера, несмотря на то, что НАТО формирует основу европейской системы безопасности, для Украины будет создана отдельная коалиция стран, готовых взять на себя обязательства по поддержке Киева. «Коалиция желающих» будет функционировать на основе принципа, согласно которому нападение на одного из участников рассматривается как нападение на весь союз, пояснил американский дипломат в эфире Fox News.
Уитакер уточнил, что в состав этой коалиции могут войти Франция, Германия, Великобритания, возможно, США, а также сама Украина. Вопрос предоставления таких гарантий станет одной из ключевых тем предстоящей встречи в Белом доме.
Ранее президент Штатов Дональд Трамп заявил, что украинский глава Владимир Зеленский способен практически незамедлительно прекратить вооруженное противостояние, если примет решение отказаться от Крыма и не будет добиваться членства Украины в НАТО. Трамп также подчеркнул важность помнить о причинах начала конфликта, передает RT.