Жители 320 домов уфимского частного сектора лишились света

В Уфе остались без электроэнергии жители 320 частных домов.

Источник: Комсомольская правда

В Октябрьском районе Уфы произошло аварийное отключение электроэнергии. Об этом рассказала пресс-служба городского Управления гражданской защиты.

В результате происшествия без света остались 320 жилых домов на улицах Нижняя, Творческая, Нагорная, Дильмухаметова в селе Нагаево и деревне Жилино. Ремонт ведут специалисты ПО ЦЭС Новоуфимский РЭС.

— Аварийная ситуация находится на контроле, — заверили в экстренной службе.

