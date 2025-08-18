Жители 320 домов уфимского частного сектора лишились света

В Октябрьском районе Уфы произошло аварийное отключение электроэнергии. Об этом рассказала пресс-служба городского Управления гражданской защиты.
В результате происшествия без света остались 320 жилых домов на улицах Нижняя, Творческая, Нагорная, Дильмухаметова в селе Нагаево и деревне Жилино. Ремонт ведут специалисты ПО ЦЭС Новоуфимский РЭС.
— Аварийная ситуация находится на контроле, — заверили в экстренной службе.
