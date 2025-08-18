Зеленский ответил на призыв Трампа отказаться от Крыма

Зеленский также подчеркнул, что стремится к «быстрому и надежному» завершению конфликта. По его словам, будущее урегулирование должно быть долгосрочным, однако детали такого мира остаются неясными. В то же время в Вашингтоне готовятся к переговорам: Трамп примет Зеленского в Белом доме 18 августа впервые после их февральского конфликта.