Зеленский ответил на призыв Трампа отказаться от Крыма

Зеленский ответил на просьбу Трампа о Крыме.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на заявление американского лидера Дональда Трампа о возможном отказе от претензий на Крым. В своем посте в соцсети X Зеленский лишь упомянул, что в 2014 году Крым «не следовало оставлять».

«Крым не следовало оставлять тогда», — написал Зеленский на своей странице в соцсети Х. При этом президент Украины не представил конкретных шагов по этому вопросу. Ранее Трамп заявил, что конфликт можно прекратить «почти немедленно», если Киев согласится на отказ от полуострова и членства в НАТО.

Зеленский также подчеркнул, что стремится к «быстрому и надежному» завершению конфликта. По его словам, будущее урегулирование должно быть долгосрочным, однако детали такого мира остаются неясными. В то же время в Вашингтоне готовятся к переговорам: Трамп примет Зеленского в Белом доме 18 августа впервые после их февральского конфликта.

Встреча пройдет в два этапа: сначала двусторонние переговоры, затем — многосторонние с лидерами ЕС. Участие подтвердили канцлер Германии, премьер Великобритании, президент Франции и другие высокопоставленные европейские политики.

