Террористам «Крокуса» приказали пожарить шашлыки в лесополосе для конспирации

Куратор исполнителей теракта в концертном зале «Крокус сити холл» для маскировки потребовал от них разжечь мангал и приготовить шашлык в лесополосе до того, как приедет их сообщник с оружием. Об этом стало известно в понедельник, 18 августа, из материалов дела.
В документах указывается, что 21 марта 2024 года Сайфулло поручил Фаридуну сначала отправиться к Мирзоеву, а затем проследовать в назначенное место, где должно было состояться получение оружия.
Также отмечается, что с целью скрыть истинные действия в лесу он велел купить мангал и мясо, чтобы создать видимость обычного отдыха до прибытия Гадоева, передает РИА Новости.
До этого стало известно, что террористы получили оружие за день до нападения. Исполнители теракта забрали его в лесном массиве в 15 километрах от МКАД по Дмитровскому шоссе. Оружие террористам передал соучастник преступления.
Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта 2024 года. В трагедии погибло 145 человек. «Вечерняя Москва» в отдельном материале рассказала поминутную хронологию того дня.