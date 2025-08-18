Ричмонд
Террористам «Крокуса» приказали пожарить шашлыки в лесополосе для конспирации

Куратор исполнителей теракта в концертном зале «Крокус сити холл» для маскировки потребовал от них разжечь мангал и приготовить шашлык в лесополосе до того, как приедет их сообщник с оружием. Об этом стало известно в понедельник, 18 августа, из материалов дела.

В документах указывается, что 21 марта 2024 года Сайфулло поручил Фаридуну сначала отправиться к Мирзоеву, а затем проследовать в назначенное место, где должно было состояться получение оружия.

Также отмечается, что с целью скрыть истинные действия в лесу он велел купить мангал и мясо, чтобы создать видимость обычного отдыха до прибытия Гадоева, передает РИА Новости.

До этого стало известно, что террористы получили оружие за день до нападения. Исполнители теракта забрали его в лесном массиве в 15 километрах от МКАД по Дмитровскому шоссе. Оружие террористам передал соучастник преступления.

Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта 2024 года. В трагедии погибло 145 человек. «Вечерняя Москва» в отдельном материале рассказала поминутную хронологию того дня.