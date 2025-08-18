Террористам «Крокуса» приказали пожарить шашлыки в лесополосе для конспирации

Куратор исполнителей теракта в концертном зале «Крокус сити холл» для маскировки потребовал от них разжечь мангал и приготовить шашлык в лесополосе до того, как приедет их сообщник с оружием. Об этом стало известно в понедельник, 18 августа, из материалов дела.