Суд отправил под арест минчанина, который резал себя ножом на глазах людей в магазине

Суд отправил под арест горожанина, который резал себя ножом на глазах людей в магазине, пишет агентство «Минск-Новости» со ссылкой на прокуратуру Первомайского района белорусской столицы.
Все началось тем вечером, когда 29-летний не раз судимый минчанин резал свое предплечье ножом на глазах у людей в магазине одного из ТЦ на проспекте Независимости. Он опирался на стеллаж с товарами, бранился и кричал несуразные вещи.
«В пространстве он совершенно не ориентировался», — уточняют в агентстве.
Когда мужчину доставили в токсикологическое отделение больницы, выяснилось: он находился под воздействием как алкоголя, так и особо опасного психотропа. Также было установлено, что минчанин нигде не работает и шесть раз привлекался к уголовной ответственности. Были и эпизоды, связанные с административным наказанием. Вот только один из таковых.
В декабре 2024-го он появился в общественном месте под воздействием одурманивающих веществ и был в состоянии, которое оскорбляло человеческое достоинство и общественную нравственность. Это часть 3 статьи 19.3 Кодекса об административных правонарушениях. Повторив сходное деяние спустя полгода, мужчина стал фигурантом дела уголовного.
Добавим, как пишет агентство, вину свою он признал полностью, раскаялся в своих действиях.
Старший помощник прокурора Первомайского района Юлия Луговская была гособвинителем по данному уголовному делу.
«Суд признал его виновным в появлении в общественном месте в состоянии, вызванном потреблением без назначения врача-специалиста психотропных веществ, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность, совершенном в течение года после наложения административного взыскания за такое же нарушение, и с учетом еще одного приговора, постановленного в 2025 году, назначил окончательное наказание в виде трех месяцев ареста, — сказала Луговская, добавив: — Обвиняемый должен пройти принудительное лечение от хронического алкоголизма и наркомании».
Пока приговор не вступил в силу, обвиняемый может его обжаловать и опротестовать.
