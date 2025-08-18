Силы ПВО за ночь сбили 23 украинских беспилотника над российскими регионами

Российские силы противовоздушной обороны в ночное время отразили атаку беспилотников, сбив 23 дрона, запущенных со стороны Украины. Об этом в понедельник, 18 августа, сообщили в Министерстве обороны.
— В течение прошедшей ночи с 20:00 по московскому времени17 августа до 06:00 по московскому времени 18 августа дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — говорится в сообщении.
По данным ведомства, восемь беспилотников были уничтожены в небе над Тамбовской областью, пять — над акваторией Азовского моря и еще два — над Черным морем. Кроме того, два дрона сбили в Белгородской области и два — в Ростовской.
Еще четыре беспилотника нейтрализовали над другими регионами: по одному в Курской и Воронежской областях, один — в Краснодарском крае и один — в районе Республики Крым, передает Telegram-канал МО РФ.
По информации Министерства обороны РФ, силы противовоздушной обороны в ночь на 17 августа сбили 46 беспилотников Вооруженных сил Украины на российским регионами.