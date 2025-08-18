Ричмонд
Раскрыт неожиданный метод конспирации исполнителей теракта в «Крокусе»

Координатор исполнителей теракта в «Крокус Сити Холл» для маскировки приказал им развести гриль в лесополосе в ожидании соучастника, доставившего оружие.

Координатор исполнителей теракта в «Крокус Сити Холл» для маскировки приказал им развести гриль в лесополосе в ожидании соучастника, доставившего оружие. Об этом свидетельствуют материалы дела, имеющиеся у РИА «Новости».

21 марта 2024 года Сайфулло направил Фаридуни к Мирзоеву, а затем к месту получения оружия. Для конспирации пребывания в лесополосе фигурантам было велено приобрести мангал, мясо и готовить шашлык до прибытия Гадоева, указано в документах.

Трагедия в подмосковном концертном зале произошла 22 марта 2024 года. Нападавшие расстреляли посетителей из автоматов и подожгли зал. Следственный комитет подтвердил гибель 149 человек, исчезновение без вести одного и ранения 609 пострадавших. Материальный ущерб оценивается приблизительно в шесть миллиардов рублей.

Перед судом предстали 19 обвиняемых. Тринадцати из них инкриминируется непосредственное совершение теракта, остальным — пособничество террористической деятельности. К фигурантам также предъявлены гражданские иски о возмещении морального и материального ущерба на совокупную сумму 68 миллионов рублей. Рассмотрение уголовного дела по существу ведет Второй западный окружной военный суд.

