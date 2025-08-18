В Красноярском крае в ДТП с микроавтобусом погибли три человека

Три человека погибли, еще трое получили травмы в результате ДТП с микроавтобусом в Красноярском крае.
Как сообщила региональная Госавтоинспекция, авария произошла в на трассе Р-257 под Дивногорском. На 97 км трассы микроавтобус Toyota, ехавший со стороны поселка Балахта в направлении Красноярска, наехал на стоящий автомобиль «МАЗ» с полуприцепом.
В результате ДТП погибли водитель и два пассажира микроавтобуса. Еще три человека были госпитализированы с травмами.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции.
