В Красноярском крае в ДТП с микроавтобусом погибли три человека

Микроавтобус врезался в стоящий автомобиль «МАЗ».

Источник: Аргументы и факты

Три человека погибли, еще трое получили травмы в результате ДТП с микроавтобусом в Красноярском крае.

Как сообщила региональная Госавтоинспекция, авария произошла в на трассе Р-257 под Дивногорском. На 97 км трассы микроавтобус Toyota, ехавший со стороны поселка Балахта в направлении Красноярска, наехал на стоящий автомобиль «МАЗ» с полуприцепом.

В результате ДТП погибли водитель и два пассажира микроавтобуса. Еще три человека были госпитализированы с травмами.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции.

Ранее в Сочи во время экстремального катания на джипах два человека погибли и семь пострадали в результате опрокидывания автомобиля «УАЗ».