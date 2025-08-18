Суд арестовал школьников, обвиняемых в покушении на теракт под Новосибирском

Следственные органы утверждают, что школьники пытались поджечь устройство сигнализации на железнодорожном перегоне Каргат — Убинское. Уголовное дело было возбуждено по статье о покушении на террористический акт после оперативной работы сотрудников УФСБ по Новосибирской области.