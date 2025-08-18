Суд арестовал школьников, обвиняемых в покушении на теракт под Новосибирском

Барабинский районный суд Новосибирской области принял решение о домашнем аресте двух несовершеннолетних — 14-летнего и 15-летнего подростков, обвиняемых в покушении на совершение террористического акта.
Следственные органы утверждают, что школьники пытались поджечь устройство сигнализации на железнодорожном перегоне Каргат — Убинское. Уголовное дело было возбуждено по статье о покушении на террористический акт после оперативной работы сотрудников УФСБ по Новосибирской области.
«Постановлениями суда от 15.08.2025 несовершеннолетним избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 13 октября 2025 года», — сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.