Суд арестовал школьников, обвиняемых в покушении на теракт под Новосибирском

Следователи обвиняют школьников в попытке поджога устройства сигнализации на перегоне Каргат — Убинское.

Источник: Om1 Новосибирск

Барабинский районный суд Новосибирской области принял решение о домашнем аресте двух несовершеннолетних — 14-летнего и 15-летнего подростков, обвиняемых в покушении на совершение террористического акта.

Следственные органы утверждают, что школьники пытались поджечь устройство сигнализации на железнодорожном перегоне Каргат — Убинское. Уголовное дело было возбуждено по статье о покушении на террористический акт после оперативной работы сотрудников УФСБ по Новосибирской области.

«Постановлениями суда от 15.08.2025 несовершеннолетним избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 13 октября 2025 года», — сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.