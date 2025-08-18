Ричмонд
+26°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Слюсарь: Силы ПВО отразили атаку дронов ВСУ в Ростовской области

Дроны ВСУ атаковали два района Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

Российские военные с помощью средств противовоздушной обороны отразили атаку дронов ВСУ в Ростовской области. Об этом в Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь.

По словам главы региона, вражеские беспилотники были уничтожены в Миллеровском и Чертковском районах Ростовской области. Жилые строения не повреждены, а данных о пострадавших не поступало.

Накануне губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что один человек ранен при атаке украинских беспилотников на Воронежскую область в ночь на воскресенье 17 августа.

А за ночь 16 августа российские средства противовоздушной обороны уничтожили 29 дронов ВСУ над российскими регионами и Азовским морем.