Слюсарь: Силы ПВО отразили атаку дронов ВСУ в Ростовской области

Российские военные с помощью средств противовоздушной обороны отразили атаку дронов ВСУ в Ростовской области. Об этом в Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь.
По словам главы региона, вражеские беспилотники были уничтожены в Миллеровском и Чертковском районах Ростовской области. Жилые строения не повреждены, а данных о пострадавших не поступало.
Накануне губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что один человек ранен при атаке украинских беспилотников на Воронежскую область в ночь на воскресенье 17 августа.
А за ночь 16 августа российские средства противовоздушной обороны уничтожили 29 дронов ВСУ над российскими регионами и Азовским морем.