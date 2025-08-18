ВСУ попытались атаковать Россию 23 дронами

Среди сбитых дронов восемь были перехвачены над Тамбовской областью, пять — над Азовским морем, два — над Черным. Кроме того, по два беспилотника сбили над территориями Белгородской и Ростовской областей, по одному — над Курской и Воронежской областями, Краснодарским краем и Республикой Крым.