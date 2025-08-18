ВСУ попытались атаковать Россию 23 дронами

Российская ПВО сбила 23 дрона над регионами РФ.
Украина попыталась атаковать регионы России 23 беспилотниками. Все они были успешно сбиты в течение ночи. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
«В течение прошедшей ночи … перехвачены и уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа…» — заявили в ведомстве. Сообщение опубликовано в официальном telegram-канале Минобороны.
Среди сбитых дронов восемь были перехвачены над Тамбовской областью, пять — над Азовским морем, два — над Черным. Кроме того, по два беспилотника сбили над территориями Белгородской и Ростовской областей, по одному — над Курской и Воронежской областями, Краснодарским краем и Республикой Крым.
Минувшей ночью в ряде российских регионов был установлен режим повышенной угрозы, связанный с возможными атаками беспилотников со стороны Украины. Власти призвали население сохранять спокойствие и проявлять осторожность. Подробнее — в материале URA.RU.