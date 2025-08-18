В ВСУ зафиксирована плохая координация с наемниками.
В зоне боевых действий зафиксирован инцидент с «дружественным огнем» между украинскими военными и наемниками из Колумбии. Об этом рассказали российских силовых структурах.
«Отмечены случаи “дружественного огня” со смежными подразделениями ВСУ, в частности, 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады», — передает сообщение силовых структур РИА Новости. По информации российских силовых структур, переброшенные в Сумскую область колумбийские наемники и бойцы 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ из-за плохой координации открыли огонь друг по другу.
Источник сообщил, что командование ВСУ использует иностранных наёмников для восстановления утраченных позиций. Однако, как отмечают в Минобороны РФ, киевский режим рассматривает этих бойцов как «пушечное мясо», не обеспечивая должного взаимодействия с регулярными подразделениями.
Ранее сами наёмники жаловались на плохую организацию и высокие риски. В интервью они признавали, что интенсивность боевых действий на Украине значительно превосходит их опыт в Афганистане и на Ближнем Востоке, а шансы на выживание оценивают как невысокие.