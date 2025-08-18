Кто мог убить детей в Красной Сопке

Как дихлофос, которым десятки лет люди травили насекомых без последствий для своего здоровья, мог убить детей? Почему, если это всё-таки дихлофос, его срочно не снимают с производства и не изымают из торговых точек? Может ли быть случайной смерть пятого ребенка, которого Виноградовы потеряли через несколько месяцев после гибели старших сына и дочек? И есть ли вина родителей в том, что все их дети погибли? Как им вообще с этим жить?