Кто мог убить детей в Красной Сопке

В Красноярском крае продолжается суд по делу о загадочном смертельном отравлении четверых детей из семьи Виноградовых в Красной Сопке. Обвиняемый — их отец Дмитрий, который накануне трагических событий травил мух в доме. На одном из заседаний он отказался давать показания. Потому что у него тоже только вопросы, ответов на которые пока нет.
Как дихлофос, которым десятки лет люди травили насекомых без последствий для своего здоровья, мог убить детей? Почему, если это всё-таки дихлофос, его срочно не снимают с производства и не изымают из торговых точек? Может ли быть случайной смерть пятого ребенка, которого Виноградовы потеряли через несколько месяцев после гибели старших сына и дочек? И есть ли вина родителей в том, что все их дети погибли? Как им вообще с этим жить?
Такие вопросы себе задает и корреспондент krsk.aif.ru, которая с самого начала погружена в это дело.
Виноват отец?
В конце сентября 2024 года в семье Виноградовых один за другим умерли сразу четверо детей: 6, 9, 11 и 13 лет. Их смерть вызвала много вопросов. Сразу было понятно только одно — они отравились токсичным средством. Причем их родители выжили. А Виктория, мать погибших, на тот момент была беременна пятым ребенком.
Потом проводилось множество экспертиз. Исключались продукты, вода, крысиный яд и прочее. В феврале судмедэксперты предоставили окончательные результаты своей работы. Они сделали вывод, что дети умерли из-за отравления инсектицидным средством системного действия, то есть от отравы для насекомых.
На скамье подсудимых оказался отец погибших — Дмитрий. СК заявлял, что мужчина вину признал. Но в разговоре со мной Виноградов уверял, он признает только, что перед отравлением травил в доме мух. Но сделал всё, как написано в инструкции.
«Дети и жена вышли на улицу, были там два часа. Перед тем, как зашли в дом, я всё проветрил», — сказал мне Дмитрий.
Но в ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии утверждают, что мужчина этого не делал. Кроме того, остатки дихлофоса нашли на посуде, мебели, постельном белье, одежде детей. Отраву нашли и на шерсти котенка, который тоже умер в те дни.
В то, что это дихлофос, не верят односельчане и большинство тех, кто обсуждает это отравление в соцсетях. Но далеко не все исключают вину родителей.
Сразу после того, как случилось отравление, Следком и прокуратура опубликовали кадры из дома Виноградовых. На них — ужасный бардак. Да, следователи перевернули всё, пока искали улики. Но дом был буквально загажен.
На кухне — горы немытой посуды, пустые бутылки, бычки в пепельнице. Обои со стен ободраны, на кроватях нет постельного белья, обшивка на мебели засаленная.
«У них там грибок на стенах был, так как вентиляция была сделана неправильно, дом на болоте стоит. Они делали ремонт, как четыре года назад туда заехали. Но вот всё пришло в негодность», — объяснял мне такое состояние жилья брат Виноградова.
Среди бардака следователи нашли пестициды, которые валялись на полу, антибиотики для скота лежали в кухонном шкафу. Но отравление этими веществами криминалисты исключили. Как и версию с дымовой шашкой, которую якобы в те дни зажигал в своей половине дома сосед.
Смерть младенца — совпадение?
Хоронили погибших детей 30 сентября. На прощание собирали деньги всем селом. Проститься с погибшими пришли сотни жителей. В поселке многие знали трех сестер и брата. Вспоминали их самыми добрыми словами. Они были вежливыми, хорошими. Учились в местной школе. На похоронах тогда побывала и я. Было без слов понятно, какое это горе для всех сельчан. Большинство — очень жалели родителей, и в их вину тогда почти никто не верил.
«Как же они теперь будут жить с таким горем. Единственная надежда, что родится здоровым еще один ребенок», — так тогда говорили сельчане.
Всех четверых похоронили в одну могилу. Кто бы тогда мог подумать, что уже скоро рядом появится еще одно детское захоронение.
В ноябре Виктория родила мальчика. Врачи тогда говорили, что он здоровый, никаких видимых отклонений не было.
Но 2 февраля всех огорошила страшная новость — младенец умер. По предварительной версии, ночью он задохнулся в свой кроватке.
3 февраля я вновь была в Красной Сопке. В это время в сети вовсю обсуждали снимки из дома Виноградовых, которые вновь опубликовал СК. На них спальня родителей, оклеенная черными обоями, покрывала и подушки тоже черные. Рядом детская кроватка, в ней зачем-то подушки, большое покрывало.
«Что это за секта, зачем они такую комнату сделали… Почему в кроватке ребенка подушки, в таком возрасте у малыша ничего постороннего там быть не должно», — писали в сети.
Дмитрий мне открыл, пригласил в дом. Показал ту самую комнату. В жизни она совсем не выглядела мрачной. Скорее, соответствовала современным трендам. Да, Виноградовы сделали ремонт. На тот момент у них был полный порядок — везде новые обои и мебель, дорогая техника. Как объяснили в администрации поселка, помогали им не только местные, деньги шли со всей страны. Вот на это и привели дом в порядок, вентиляцию тоже, вроде, сделали.
Сфотографировать тогда Дмитрий мне разрешил только детскую их пятого малыша. Там было много игрушек — все не по возрасту. Даже книжки уже купили. В тот момент я была уверена — здесь любили и желали самого лучшего этому последнему ребенку.
Виктория, вся в черном — так она одевается и сейчас, тоже тихо отвечала на вопросы. Тогда она мне казалась воплощением горя. И я не находила слов, как выразить соболезнования, голова не могла вместить то страшное, что случилось в этой семье. За что им такое?
«Мы ради них жили… Старшие некрещеные, младшего возили в церковь. Когда такое случается, хоть во что поверишь. Я не знаю, что могло произойти. Мне очень хочется получить ответ. Хоть к экстрасенсам иди», — сказал Дмитрий.
А Виктория тогда поделилась, что они теперь будут жить ради друг друга, потому что жить ради кого-то нужно.
Но односельчане тогда свою жалость к Виноградовым резко поменяли на осуждение.
«Четверо погибли и этого не уберегли. Да они должны были не дышать возле него, не спать, оберегать всячески. Детей жалко, их нет», — так мне сказала продавщица павильона. Примерно это же говорили и другие.
Но вот что совсем многие не смогли понять — участие Дмитрия и Виктории в ток-шоу на телевидении. Как они могли не горевать, а там сниматься. Мол, денег им за это хорошо заплатили. Деньги, вероятно, правда платили. Они, в том числе, пошли и на ремонт дома. Но, как говорил Дмитрий, так они тоже хотели получить ответы на свои вопросы.
Первую передачу сняли еще до смерти младенца — в декабре. Но вышла она сразу после второй трагедии. Потом было записано еще несколько выпусков.
До истины, конечно, не докопались. Но родители погибших детей очень много о себе рассказали. Оказалось, что оба были судимы. При этом сами давно в разводе. Дмитрий поднимал на Викторию руку, а она пыталась покончить с жизнью. Это ополчило против них не только соседей, но и полстраны.
В августе 2025 стало известно, что уголовное дело из-за смерти младенца закрыли. Как заявили в СК, ребенок захлебнулся рвотными массами, никто в этом не виноват.
Почему дихлофос продолжают продавать?
Продолжает доказывать, что дихлофос — не убийца, химик Сергей Сохранный. Он выступит в суде 25 августа. Он задавал много вопросов следствию, но ответов так и не получил.
«Дихлофос не является ядом. Официально, по ГОСТу он относится к 4 и 3 классу малоопасных и умеренно опасных веществ. Для сравнения скажу, что к 4 классу у нас относится, например, керосин, а к 3 классу — хлористый натрий или поваренная соль. То есть по своей токсичности дихлофос находится на уровне керосина и поваренной соли», — это в числе доводов он собирается сказать на суде.
Несколько раз эксперт призывал провести следственные эксперименты с белыми мышами, которые, с его слов, доказали бы, что дети отравились чем-то другим.
Со слов химика, производитель всегда в инструкции прописывает меры безопасности в большем объеме, страхуясь. И, если бы Дмитрий даже не проветрил помещение, трагедии бы, как считает Сохранный, случилось.
«Дело в том, что циперметрин и другие активные компоненты дихлофоса являются нелетучими веществами, и проветривание играет здесь чисто символическую роль», — замечает химик.
На одном из заседаний выступал судмедэксперт, который объяснил, что средство, которым пользовался Виноградов, совсем не тот советский дихлофос. В этом содержалось вещество, которое усилило отравляющее действие инсектицида. С его слов, у отравившихся был один шанс спастись — принять душ.
И вот тут возникает еще больше вопросов. Почему про это ничего не написано в инструкции? Как такое ядовитое вещество находится в свободной продаже? Почему судят отца погибших, а не производителя средства? И почему последний не комментирует ход судебного расследования?
Очень хочется надеяться, что ответы на эти вопросы будут. Иначе в опасности другие семьи и дети. Так, в июле 2025 года в детском лагере в Хакасии после отравления умерла 10-летняя девочка. В деле фигурирует аэрозоль — средство от комаров. Результата экспертизы пока нет.