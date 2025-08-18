В Астане ночью сбили двух дорожных рабочих, один погиб

По информации пресс-службы столичного Департамента полиции, ночью 18 августа 2025 года водитель автомашины Škoda, двигаясь по мосту «Сарайшык» со стороны ул. Кошкарбаева в направлении ул. Сарайшык, не учел проведение дорожных работ и допустил наезд на двух рабочих, выполнявших ремонтные работы на проезжей части.