В Астане ночью сбили двух дорожных рабочих, один погиб

В Астане автомобиль сбил двух дорожных рабочих, один погиб на месте, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

По информации пресс-службы столичного Департамента полиции, ночью 18 августа 2025 года водитель автомашины Škoda, двигаясь по мосту «Сарайшык» со стороны ул. Кошкарбаева в направлении ул. Сарайшык, не учел проведение дорожных работ и допустил наезд на двух рабочих, выполнявших ремонтные работы на проезжей части.

«В результате дорожно-транспортного происшествия один из рабочих скончался на месте, второй был госпитализирован в больницу. По данному факту возбуждено уголовное дело, проводится досудебное расследование. Автотранспортное средство водворено на специализированную коммунальную стоянку», — сообщили в полиции.