Ричмонд
+23°
сильный дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Челябинской области иномарка влетела в здание и полностью выгорела

В Челябинской области иномарка влетела в здание и полностью выгорела, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: Противопожарная служба Челябинской области

Все произошло на перекрестке улиц Революционная и Ленина в селе Тюбук (Каслинский район).

«Автомобиль марки Toyota Highlander врезался в стену здания и был полностью охвачен пламенем. Неравнодушные очевидцы эвакуировали водителя до прибытия пожарных, тем самым спасли его. Пострадавшего госпитализировали», — рассказали в Противопожарной службе региона.

На месте работали специалисты пожарной части № 223. Иномарка полностью уничтожена.

Устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.