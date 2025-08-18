В Челябинской области иномарка влетела в здание и полностью выгорела

«Автомобиль марки Toyota Highlander врезался в стену здания и был полностью охвачен пламенем. Неравнодушные очевидцы эвакуировали водителя до прибытия пожарных, тем самым спасли его. Пострадавшего госпитализировали», — рассказали в Противопожарной службе региона.