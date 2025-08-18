Над Воронежской областью сбили беспилотник

Из-за падения дрона загорелось нежилое строение.
В ночь на 18 августа в Воронежской области сбили один украинский беспилотник. Об этом сообщил губернатор регионы Александр Гусев. В результате падения дрона загорелось нежилое здание, однако возгорание было быстро ликвидировано оперативными службами.
«Минувшей ночью … был обнаружен и подавлен беспилотный летательный аппарат… При падении БПЛА произошло возгорание нежилого строения, которое было оперативно потушено», — написал Гусев в своем telegram-канале. По предварительной информации, жертв и пострадавших не зафиксировано.
Всего в ночь на 18 августа российские средства ПВО сбили 23 беспилотника ВСУ над различными регионами страны. В частности, восемь беспилотников были ликвидированы в небе над Тамбовской областью, пять — над акваторией Азовского моря, еще два — над Черным морем. Кроме того, по два беспилотника были уничтожены в воздушном пространстве Белгородской и Ростовской областей, а также по одному аппарату сбито над Курской и Воронежской областями, Краснодарским краем и в Крыму.