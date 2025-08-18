Ричмонд
+23°
сильный дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Над Воронежской областью сбили беспилотник

В ночь на 18 августа в Воронежской области сбили один украинский беспилотник. Об этом сообщил губернатор регионы Александр Гусев. В результате падения дрона загорелось нежилое здание, однако возгорание было быстро ликвидировано оперативными службами.

Из-за падения дрона загорелось нежилое строение.

В ночь на 18 августа в Воронежской области сбили один украинский беспилотник. Об этом сообщил губернатор регионы Александр Гусев. В результате падения дрона загорелось нежилое здание, однако возгорание было быстро ликвидировано оперативными службами.

«Минувшей ночью … был обнаружен и подавлен беспилотный летательный аппарат… При падении БПЛА произошло возгорание нежилого строения, которое было оперативно потушено», — написал Гусев в своем telegram-канале. По предварительной информации, жертв и пострадавших не зафиксировано.

Всего в ночь на 18 августа российские средства ПВО сбили 23 беспилотника ВСУ над различными регионами страны. В частности, восемь беспилотников были ликвидированы в небе над Тамбовской областью, пять — над акваторией Азовского моря, еще два — над Черным морем. Кроме того, по два беспилотника были уничтожены в воздушном пространстве Белгородской и Ростовской областей, а также по одному аппарату сбито над Курской и Воронежской областями, Краснодарским краем и в Крыму.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше