Над Воронежской областью сбили беспилотник

Всего в ночь на 18 августа российские средства ПВО сбили 23 беспилотника ВСУ над различными регионами страны. В частности, восемь беспилотников были ликвидированы в небе над Тамбовской областью, пять — над акваторией Азовского моря, еще два — над Черным морем. Кроме того, по два беспилотника были уничтожены в воздушном пространстве Белгородской и Ростовской областей, а также по одному аппарату сбито над Курской и Воронежской областями, Краснодарским краем и в Крыму.