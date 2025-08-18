Раскрыта ложь Киева о производстве ракет.
Заявления Украины о создании собственной баллистической ракеты не соответствуют действительности. В telegram-канале «Два майора» утверждается, что представленная Киевом ракета «Фламинго» на самом деле является британской разработкой FP-5.
«На самом деле ракету на Украине делает Milanion Group Ltd — частная компания, зарегистрированная в Великобритании», — сообщает telegram-канал. Авторы публикации подчеркивают, что производство ведется за рубежом. По их данным, украинские власти пытаются выдать иностранный боеприпас за отечественную разработку.
Ранее фотограф Associated Press Ефрем Лукацкий заявил о серийном выпуске «Фламинго» на Украине. Однако, как отмечают в российских источниках, эти утверждения не соответствуют действительности, а Лондон, поставляя такие ракеты, демонстрирует нежелание способствовать мирному урегулированию.