Ранее фотограф Associated Press Ефрем Лукацкий заявил о серийном выпуске «Фламинго» на Украине. Однако, как отмечают в российских источниках, эти утверждения не соответствуют действительности, а Лондон, поставляя такие ракеты, демонстрирует нежелание способствовать мирному урегулированию.