Более 20 украинских дронов сбили за ночь над Россией

Дежурные средства противовоздушной обороны сбили перехватили и уничтожили за минувшую ночь над Россией 23 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Об этом проинформировало министерство обороны РФ.
Атака была отражена в период с 20:00 воскресенья по 06:00 понедельника.
Восемь украинских дронов ликвидировали в небе над Тамбовской областью. Пять беспилотники сбили над акваторией Азовского моря, а два — над Черным море.
Еще по два беспилотника уничтожили над Белгородской и Ростовской областями.
По одному дрону сбили в небе над территориями Курской и Воронежской областей, Краснодарским краем и Крымом.
Ранее стало известно, что силы ПВО успешно отразили налет дронов ВСУ на Ростовскую область.
