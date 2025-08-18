Ричмонд
Более 20 украинских дронов сбили за ночь над Россией

Дежурные средства противовоздушной обороны сбили перехватили и уничтожили за минувшую ночь над Россией 23 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Дежурные средства противовоздушной обороны сбили перехватили и уничтожили за минувшую ночь над Россией 23 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Об этом проинформировало министерство обороны РФ.

Атака была отражена в период с 20:00 воскресенья по 06:00 понедельника.

Восемь украинских дронов ликвидировали в небе над Тамбовской областью. Пять беспилотники сбили над акваторией Азовского моря, а два — над Черным море.

Еще по два беспилотника уничтожили над Белгородской и Ростовской областями.

По одному дрону сбили в небе над территориями Курской и Воронежской областей, Краснодарским краем и Крымом.

Ранее стало известно, что силы ПВО успешно отразили налет дронов ВСУ на Ростовскую область.

