В результате жуткого ДТП в Татарстане погибла женщина-водитель

Серьезное дорожно-транспортное происшествие произошло вечером 17 августа в Нижнекамском районе. По предварительной информации, причиной аварии стало несоблюдение водителем необходимых мер предосторожности в сложных дорожных условиях.
Предполагается, что 19-летний водитель автомобиля Audi не учел дорожно-метеорологические условия, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем Renault Logan, за рулем которого находилась 56-летняя женщина. От полученных травм водитель Renault скончалась на месте происшествия.
Сотрудники Госавтоинспекции МВД по Республике Татарстан проводят тщательное расследование всех обстоятельств ДТП. Правоохранительные органы призывают всех участников дорожного движения неукоснительно соблюдать ПДД для предотвращения подобных трагедий в будущем.