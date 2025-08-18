Ричмонд
+23°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В результате жуткого ДТП в Татарстане погибла женщина-водитель

В Нижнекамском районе столкнулись Audi и Renault.

Источник: ГИБДД РТ

Серьезное дорожно-транспортное происшествие произошло вечером 17 августа в Нижнекамском районе. По предварительной информации, причиной аварии стало несоблюдение водителем необходимых мер предосторожности в сложных дорожных условиях.

Предполагается, что 19-летний водитель автомобиля Audi не учел дорожно-метеорологические условия, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем Renault Logan, за рулем которого находилась 56-летняя женщина. От полученных травм водитель Renault скончалась на месте происшествия.

Сотрудники Госавтоинспекции МВД по Республике Татарстан проводят тщательное расследование всех обстоятельств ДТП. Правоохранительные органы призывают всех участников дорожного движения неукоснительно соблюдать ПДД для предотвращения подобных трагедий в будущем.