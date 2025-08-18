В результате жуткого ДТП в Татарстане погибла женщина-водитель

Предполагается, что 19-летний водитель автомобиля Audi не учел дорожно-метеорологические условия, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем Renault Logan, за рулем которого находилась 56-летняя женщина. От полученных травм водитель Renault скончалась на месте происшествия.