Стала известна одна деталь инцидента с домогательствами на девичнике

В Великобритании невеста инициировала судебное разбирательство, обвинив приглашенного стриптизера в сексуальных домогательствах во время предсвадебного мероприятия. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел в шотландском отеле. 33-летняя невеста организовала девичник с участием 42-летнего Стюарта Кеннеди, выступавшего в образе пожарного. По словам потерпевшей, артист немедленно начал совершать нежелательные физические контакты, игнорируя ее неоднократные требования прекратить.

Я оцепенела от шока при его появлении, свидетельствовала женщина в суде. Он насильно раздвинул мои ноги, касался груди и принуждал к имитации орального секса. Сестра потерпевшей подтвердила, что, несмотря на ожидаемую эротическую составляющую, поведение артиста вызвало у невесты отвращение — та сбежала в уборную с последующей физической реакцией на стресс (ее вырвало).

Кеннеди отрицает все обвинения, включая контакты с интимными зонами и имитацию полового акта. Судебное рассмотрение продолжается.

