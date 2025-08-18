Стала известна одна деталь инцидента с домогательствами на девичнике

В Великобритании невеста инициировала судебное разбирательство, обвинив приглашенного стриптизера в сексуальных домогательствах во время предсвадебного мероприятия. Об этом сообщает Daily Mail.
Инцидент произошел в шотландском отеле. 33-летняя невеста организовала девичник с участием 42-летнего Стюарта Кеннеди, выступавшего в образе пожарного. По словам потерпевшей, артист немедленно начал совершать нежелательные физические контакты, игнорируя ее неоднократные требования прекратить.
Я оцепенела от шока при его появлении, свидетельствовала женщина в суде. Он насильно раздвинул мои ноги, касался груди и принуждал к имитации орального секса. Сестра потерпевшей подтвердила, что, несмотря на ожидаемую эротическую составляющую, поведение артиста вызвало у невесты отвращение — та сбежала в уборную с последующей физической реакцией на стресс (ее вырвало).
Кеннеди отрицает все обвинения, включая контакты с интимными зонами и имитацию полового акта. Судебное рассмотрение продолжается.
