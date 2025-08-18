В Турции рассказали, состоится ли встреча России и США в Стамбуле

Ранее посол России в США Александр Дарчиев сообщил, что в ближайшее время планируются новые консультации между Россией и Штатами, посвященные устранению «раздражителей» в отношениях двух стран, передает RT. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков также отмечал, что Москва рассчитывает провести следующий раунд до конца лета и не желает затягивать паузу между встречами.