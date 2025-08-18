Ричмонд
+26°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Турции рассказали, состоится ли встреча России и США в Стамбуле

Турецкая сторона не получала конкретных сигналов о возможности проведения в Стамбуле очередного раунда переговоров между делегациями России и США по вопросам нормализации двусторонних отношений. Об этом сообщил источник в дипломатических кругах Турции.

Конкретных сигналов о проведении в Стамбуле переговоров России и США у Турции пока нет.

Турецкая сторона не получала конкретных сигналов о возможности проведения в Стамбуле очередного раунда переговоров между делегациями России и США по вопросам нормализации двусторонних отношений. Об этом сообщил источник в дипломатических кругах Турции.

«У нас пока нет конкретных сигналов, что переговоры могут пройти в Стамбуле», — заявил источник, отвечая на вопрос о вероятности организации встречи в турецком мегаполисе в ближайшее время. Слова передает РИА Новости.

Ранее посол России в США Александр Дарчиев сообщил, что в ближайшее время планируются новые консультации между Россией и Штатами, посвященные устранению «раздражителей» в отношениях двух стран, передает RT. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков также отмечал, что Москва рассчитывает провести следующий раунд до конца лета и не желает затягивать паузу между встречами.

Узнать больше по теме
Александр Дарчиев: биография нового посла России в США
Последние несколько лет взаимоотношения РФ и США оставались довольно напряженными. Обе стороны сокращали размеры дипломатических миссий, из-за чего плодотворный диалог не получался. Ситуация стала меняться в 2025 году: американцы выбрали нового президента, а послом Российской Федерации в США стал Александр Дарчиев. Собрали главное из биографии последнего.
Читать дальше