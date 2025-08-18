Ричмонд
В Иркутской области в 42-ух пробах древесины выявили вредных насекомых

Хозяйствующим субъектам выдали 55 предостережений.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области в 42-х пробах древесины выявили карантинных вредных насекомых. Сотрудники Россельхознадзора по региону и Республике Бурятия всего проконтролировали 133 651 тысячи кубометров леса. Из них взяли на исследование 3017 образцов подкарантинной продукции.

— В пробах древесины обнаружили личинки черного соснового усача, живых жуков и личинки в нежизнеспособном состоянии усача, — рассказали КП-Иркутск в пресс-службе надзорного ведомства.

Хозяйствующим субъектам выдали 55 предостережений. Также Россельхознадзор осуществил 117 проверок в северных районах Приангарья без прямого контакта с объектами контроля, а также провел 108 мероприятий и 87 профилактических акций в области карантина растений.