Завершены поиски троих подростков, пропавших в лесу в Ленобласти

Ранее «КП-Петербург» рассказывала, что в июле 2025 года в Петербурге и Ленинградской области заявили о пропаже 322 человек. Из которых живыми нашли 222 местных жителя, однако работа продолжается еще по 20 заявкам. Их можно изучить здесь.