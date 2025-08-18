Завершены поиски троих подростков, пропавших в лесу в Ленобласти

В минувшее воскресенье, 17 августа, на пульт спасателей поступила информация о троих подростках, заблудившихся в лесу в Тосненском районе. Обеспокоенные родители пояснили, что их следует искать в окрестностях поселка Строение. О подробностях сообщили в Аварийно-спасательной службе Ленинградской области.
— Дежурная смена поисково-спасательного отряда из Тосно обнаружила пострадавших ребят, вывела из массива и передала в руки мам и пап, — говорится в сообщении.
Поисковые работы завершили поздно вечером. Никому из несовершеннолетних помощь медиков не потребовалась.
Добавим, что накануне в лесу в районе деревни Трубников Бор заплутала пенсионерка. Спасателям из Тосно удалось ее отыскать. Они вывели любительницу «тихой охоты» из леса и ее передали родственникам.
