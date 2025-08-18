ФСБ предотвратила теракт на Крымском мосту

По данным ФСБ, мощное самодельной взрывное устройство (СВУ) было спрятано в автомобиле Chevrolet Volt. Машина прибыла из Украины в Россию транзитом. Она пересекла российско-грузинскую границу в пункте пропуска «Верхний Ларс» и должна была доехать на автовозе до Краснодарского края.