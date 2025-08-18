Два брата получили травмы в аварии с квадроциклом в российском регионе

В Иркутской области двое несовершеннолетних пострадали при аварии на квадроцикле. Как стало известно, один ребёнок госпитализирован. Об этом пишет Telegram-канал Babr Mash.
Четырнадцатилетний подросток решил прокатить трёхлетнего брата с ведома родителей. Во время поездки произошёл наезд на дорожное препятствие.
Оба ребёнка находились без защитной экипировки и получили травмы. Старшего брата доставили в медучреждение.
Правоохранительные органы проводят проверку. В отношении матери составлен административный протокол.
Читайте также: Россиянин чудом выжил после крушения самолета во время отпуска.
МК в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.