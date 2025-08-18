Террористам «Крокуса» приказали пожарить шашлыки в лесу для конспирации

В ходе расследования уголовного дела выяснилось, что куратор теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» для маскировки своих действий дал сообщникам указание приготовить шашлык в лесополосе до прибытия соучастника, который должен был передать оружие для совершения преступления, сообщает РИА Новости.
Согласно материалам дела, 21 марта 2024 года Сайфулло дал Фаридуни* указание встретиться с Мирзоевым* и затем отправиться в место, где они должны были забрать оружие. Кроме того, чтобы скрыть своё присутствие в лесополосе, организатор дал указание приобрести мангал, мясо и приготовить шашлык до приезда Гадоева*.
Ранее стало известно, что четверо исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле» после совершения нападения планировали отправиться в Афганистан транзитом через Украину и Турцию.
* Физические лица, внесенные Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.