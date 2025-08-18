ВСУ попытались атаковать РФ 23 дронами

Российские силы противовоздушной обороны уничтожили 23 дрона ВСУ над регионами страны за ночь 18 августа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Так, восемь беспилотников было ликвидировано в Тамбовской области, пять — над акваторией Азовского моря, по два вражеских дрона российские военные ликвидировали над акваторией Черного моря, в Белгородской и и Ростовской областях.
Кроме того, по одному украинскому беспилотнику ВС РФ уничтожили над территорией Краснодарского края и Республикой Крым.
Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что Вооруженные силы России отразили атаку дронов ВСУ на два областных района, пострадавших нет.
За ночь 16 августа российские средства противовоздушной обороны уничтожили 29 дронов ВСУ над российскими регионами и Азовским морем. В частности, десять беспилотников российские военные ликвидировали над Ростовской областью, девять — над Ставропольским краем, четыре вражеских дрона был сбито над Курской областью.