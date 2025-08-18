Число погибших при ЧП в Рязанской области выросло до 20

Как ранее сообщал губернатор Рязанской области Павел Малков, утром пятницы на предприятии Шиловского района произошло возгорание в производственном цехе. Малков отмечал, что пострадали более 100 человек, погибли пять. Следственное управление СК по Рязанской области сообщало о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).