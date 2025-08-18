Число погибших при ЧП в Рязанской области выросло до 20

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. В результате ЧП в Шиловском районе Рязанской области, где произошло возгорание в производственном цехе, погибли 20 человек, пострадали 134, сообщил оперативный штаб региона.
Как ранее сообщал губернатор Рязанской области Павел Малков, утром пятницы на предприятии Шиловского района произошло возгорание в производственном цехе. Малков отмечал, что пострадали более 100 человек, погибли пять. Следственное управление СК по Рязанской области сообщало о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).
«По состоянию на 7.00 мск 18 августа в результате ЧП в Шиловском районе погибли 20 человек. Пострадавших 134, из них 31 пациент находятся в стационарах Рязани и Москвы, 103 пациента проходят амбулаторное лечение», — говорится в сообщении в Telegram-канале оперштаба.
Отмечается, что поисково-спасательные работы продолжаются.