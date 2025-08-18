Амурский тигр напал на лошадь в селе Устиновка Приморского края

В 2025 году в Приморье два наиболее резонансных случая нападения амурских тигров на людей привели к смерти жителей края. Первой трагедией стало происшествие 14 января, когда в окрестностях деревни Зимники Дальнереченского района нашли тело рыбака. Мужчина ночью вышел на промысел и не вернулся, а позже на месте обнаружили следы хищника, указывавшие на нападение тигра. Второй смертельный случай произошёл 4 апреля в национальном парке «Удэгейская легенда» в Красноармейском районе. Там сотрудники охотнадзора провели операцию по отлову тигра, ранее убившего лесничего. Во время поисков хищника зверь неожиданно напал на инспектора парка, и при отражении атаки был смертельно ранен.