ФСБ сорвала украинский теракт на Крымском мосту

ФСБ сорвала очередную попытку Киева взорвать на Крымском мосту бомбу.
ФСБ России предотвратила попытку Украины организовать взрыв на Крымском мосту с помощью заминированного автомобиля. Как сообщили в ЦОС ФСБ, машина, в которой находилось мощное самодельное взрывное устройство, прибила в РФ транзитом через несколько государств с территории Украины.
«ФСБ сорвала очередную попытку Киева взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности, заложенную в автомобиле. Автомашина с самодельным взрывным устройством большой мощности прибыла в Россию с Украины транзитом через ряд стран», — пишет РИА Новости со ссылкой на ведомство.
По данным ФСБ, автомобиль пересек российско-грузинскую границу через международный контрольно-пропускной пункт «Верхний Ларс», расположенный в Северной Осетии, после чего должен был проследовать в Краснодарский край. В дальнейшем транспортное средство с взрывным устройством планировалось передать другому водителю. Этот человек должен был на автомобиле выехать в Крым, используя Крымский мост, и стать невольной жертвой, которого киевские власти намеревались использовать вслепую в качестве террориста-смертника.
Несмотря на все попытки украинских диверсантов скрыть свои действия, сотрудники ФСБ России своевременно раскрыли их замысел, обнаружили и нейтрализовали тщательно замаскированное взрывное устройство в автомобиле Chevrolet Volt. Силовики также задержали всех причастных к доставке машины на территорию России.
В июне в Херсонской области сотрудники спецслужбы задержали гражданина России, подозреваемого в подготовке теракта по поручению украинской стороны, передает RT. По информации ФСБ, подозреваемый получил из тайника самодельное взрывное устройство, предназначенное для подрыва автомобиля одного из чиновников администрации Херсонской области. Злоумышленник был задержан в момент попытки реализации преступного замысла.