ФСБ сорвала украинский теракт на Крымском мосту

По данным ФСБ, автомобиль пересек российско-грузинскую границу через международный контрольно-пропускной пункт «Верхний Ларс», расположенный в Северной Осетии, после чего должен был проследовать в Краснодарский край. В дальнейшем транспортное средство с взрывным устройством планировалось передать другому водителю. Этот человек должен был на автомобиле выехать в Крым, используя Крымский мост, и стать невольной жертвой, которого киевские власти намеревались использовать вслепую в качестве террориста-смертника.