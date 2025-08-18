ФСБ предотвратила теракт на Крымском мосту, это вторая попытка с начала 2025-го

Машина с самодельным взрывным устройством большой мощности прибыла в Россию из Украины транзитом через ряд стран. Автомобиль пересёк российскую границу в международном пункте пропуска «Верхний Ларс» в Северной Осетии. Транспортное средство должно было быть доставлено в Краснодарский край на автовозе частного перевозчика, где планировалась его передача другому водителю. По версии ФСБ, конечной целью операции было использование этого водителя в качестве смертника при совершении теракта на Крымском мосту без его ведома.