Ричмонд
+26°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ФСБ предотвратила теракт на Крымском мосту, это вторая попытка с начала 2025-го

ФСБ России сообщила о предотвращении теракта на Крымском мосту, который готовился украинскими спецслужбами. В Центре общественных связей ФСБ уточнили, что был обнаружен и обезврежен автомобиль «Шевроле Вольт» с самодельным взрывным устройством, а также задержаны лица, участвовавшие в его транспортировке на территорию РФ.

Источник: Life.ru

Машина с самодельным взрывным устройством большой мощности прибыла в Россию из Украины транзитом через ряд стран. Автомобиль пересёк российскую границу в международном пункте пропуска «Верхний Ларс» в Северной Осетии. Транспортное средство должно было быть доставлено в Краснодарский край на автовозе частного перевозчика, где планировалась его передача другому водителю. По версии ФСБ, конечной целью операции было использование этого водителя в качестве смертника при совершении теракта на Крымском мосту без его ведома.

Возбуждено уголовное дело, расследование продолжается. В ФСБ подчеркнули, что все причастные к организации преступления лица будут привлечены к ответственности в соответствии с законом.

Это уже второй случай в текущем году, когда украинские спецслужбы пытаются использовать заминированные автомобили для диверсий на Крымском мосту. 2 апреля на белорусско-польском участке границы Союзного государства (Брестская таможня) силовиками был задержан микроавтобус с 500 кг взрывчатки, предназначавшийся для аналогичной террористической акции. В ходе следствия установлено, что водитель транспортного средства не знал о своём предназначении и должен был стать «смертником».

Ранее в ФСБ сообщили о предотвращении атаки украинского БПЛА на Смоленскую АЭС. 17 августа силами РЭБ был подавлен БПЛА самолётного типа над территорией Смоленской атомной электростанции. Таким образом, была сорвана террористическая атака ВСУ на объект атомной энергетики.

Узнать больше по теме
Союзное государство России и Белоруссии: равноценное партнерство или «мягкая сила»
История знает примеры государственных объединений под влиянием внешних или внутренних факторов: это и Священная Римская империя, и Речь Посполитая, а также ФРГ, ГДР, ЕС. Сегодня можно отметить Союзное государство России и Белоруссии: собрали ключевую информацию о двух суверенных странах, объединенных общими интересами и историей.
Читать дальше