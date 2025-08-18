В Красноярске перевозчика наказали за сгоревший автобус

Прокуратура Красноярского края привлекла к ответственности местного перевозчика после возгорания маршрутного автобуса № 2 в центре города.
По результатам экспертизы, причиной пожара стал лопнувший масляный шланг.
В ходе проверки выяснилось, что компания-перевозчик систематически выпускала на линию транспортные средства с техническими неисправностями. Краевая прокуратура внесла организации представление об устранении нарушений и возбудила административное дело за эксплуатацию неисправного автобуса.
Факты регулярного выпуска транспорта с дефектами создают угрозу безопасности пассажиров. Прокуратура продолжает проверку деятельности перевозчика на предмет других возможных нарушений.
