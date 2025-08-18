Ричмонд
+23°
сильный дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске перевозчика наказали за сгоревший автобус

Прокуратура Красноярского края привлекла к ответственности местного перевозчика после возгорания маршрутного автобуса № 2 в центре города.

Прокуратура Красноярского края привлекла к ответственности местного перевозчика после возгорания маршрутного автобуса № 2 в центре города.

По результатам экспертизы, причиной пожара стал лопнувший масляный шланг.

В ходе проверки выяснилось, что компания-перевозчик систематически выпускала на линию транспортные средства с техническими неисправностями. Краевая прокуратура внесла организации представление об устранении нарушений и возбудила административное дело за эксплуатацию неисправного автобуса.

Факты регулярного выпуска транспорта с дефектами создают угрозу безопасности пассажиров. Прокуратура продолжает проверку деятельности перевозчика на предмет других возможных нарушений.

Ранее рассказывали, что в Красноярском крае пассажирский автобус перевернулся на трассе.