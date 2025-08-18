В Челябинске пенсионер отдал незнакомцу в кепке и черных очках 15 млн рублей

В Челябинске на скамью подсудимых отправятся двое участников мошеннической схемы — 40-летний куратор и 47-летний курьер. По версии следствия, мужчины помогли обобрать 77-летнего горожанина.
Как рассказали в областном полицейском главке, аферисты написали челябинцу в мессенджере от лица работодателя. Они рассказали, что под проверку силовиков попал бухгалтер предприятия, на котором работал горожанин. Теперь проблемы грозят и самому челябинцу. Чтобы не остаться без средств, нужно срочно снять все сбережения со счетов и передать их курьеру.
Мошенники клялись, что деньги пенсионера отвезут на хранение в Центробанк под охраной сотрудников правоохранительных органов.
Курьер приезжал к дому пенсионера четырежды. Для конспирации он прятал лицо за стеклами темных очков и козырьком надвинутой на лоб кепки. В общей сложности пенсионер отдал незнакомцу 15 млн рублей.
Несмотря на маскировку, полицейским удалось вычислить курьера. Куратора нашли в Саратове. Остальные участники аферы остались неизвестными.
Двоих мужчин теперь будут судить за мошенничество. Сейчас оба в СИЗО, во время следствия арестовали имущество одного из обвиняемых стоимостью 5 млн рублей.