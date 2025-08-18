В Челябинске пенсионер отдал незнакомцу в кепке и черных очках 15 млн рублей

Как рассказали в областном полицейском главке, аферисты написали челябинцу в мессенджере от лица работодателя. Они рассказали, что под проверку силовиков попал бухгалтер предприятия, на котором работал горожанин. Теперь проблемы грозят и самому челябинцу. Чтобы не остаться без средств, нужно срочно снять все сбережения со счетов и передать их курьеру.