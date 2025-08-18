Ричмонд
Десятки дронов атаковали Россию: карта ударов БПЛА за 18 августа

В ночь на 18 августа ВСУ запустили по России 23 беспилотника. Все они были успешно сбиты, отметили в Минобороны РФ. Также российские регионы вводили режим беспилотной опасности и ограничивали перелеты. Карта ударов БПЛА — в материале URA.RU.

Средства ПВО РФ сбили 23 дрона ВСУ за ночь.

Фото: карта ударов БПЛА.

Десятки дронов над Россией.

В ночь с 17 на 18 августа средства ПВО России перехватили и уничтожили 23 украинских беспилотника, атаковавших различные регионы страны. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Сообщение размещено в официальном telegram-канале ведомства.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕНад Воронежской областью сбили беспилотник.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 23 украинских БПЛА», — уточнили в Минобороны РФ. По данным министерства, наибольшее количество беспилотников было сбито над Тамбовской областью — восемь аппаратов.

Еще пять дронов были уничтожены над акваторией Азовского моря, два — над Черным морем. Кроме того, по два беспилотника были перехвачены над территориями Белгородской и Ростовской областей, по одному — над Курской и Воронежской областями, Краснодарским краем и Республикой Крым. О пострадавших и разрушениях не сообщается.

Регионы были готовы.

В ночь на 18 августа в ряде российских регионов также был введен режим «Беспилотная опасность» из-за предполагаемой атаки украинских беспилотников. Об этом сообщили губернаторы и региональные ведомства в официальных telegram-каналах и пресс-службах.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕ’Сохраняйте бдительность": какие регионы ввели режим беспилотной опасности этой ночью.

Глава Пензенской области Олег Мельниченко объявил о введении режима в 04:49 мск, пояснив, что для безопасности жителей временно ограничена работа мобильного интернета, а экстренная связь доступна по номеру 112. Также в регионе действовал план «Ковер», который ограничивал перелеты. Через два часа все ограничения были сняты.

О введении аналогичного режима сообщил и глава Ставропольского края Владимир Владимиров. Затем режим опасности также был отменен.

В Липецкой области ночью был сначала установлен желтый, а затем и красный уровень опасности из-за угрозы атак БПЛА — особое внимание уделяется Липецку и Грязинскому району. Губернатор Игорь Артамонов спустя несколько часов снял режим.

В Воронежской области глава региона Александр Гусев подчеркивал, что наиболее тревожной остается ситуация в Кантемировском районе, где была объявлена непосредственная угроза удара, и попросил жителей оставаться в помещениях и держаться подальше от окон. В Тамбовской области режим воздушной тревоги объявлен региональным МЧС.

