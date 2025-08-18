В Казахстане задержаны 12 лидеров ОПГ — МВД

«В текущем году не допущено в оборот свыше 11 тонн наркотиков. При этом объем изъятой синтетики возрос почти в три раза и составил более одной тонны. Выявлено 322 факта культивирования наркосодержащих растений и 76 фактов контрабанды наркотических средств».Данияр Мейрхан.