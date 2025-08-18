Парень бесследно исчез в лесу во время сбора кедровых шишек в российском регионе

В Таштагольском районе Кемеровской области ведутся поиски несовершеннолетнего, пропавшего в таёжной местности во время заготовки кедрового урожая.
Согласно оперативным данным, 14-летний подросток пропал днём ранее в окрестностях посёлка Чулеш. Юноша находился в лесу совместно с отцом. В ходе сбора шишек между ними произошла потеря визуального контакта. Взрослый предпринял самостоятельные попытки обнаружить сына, а на следующее утро, после неудачных поисков, обратился в правоохранительные органы.
Развёрнуты крупномасштабные поисковые мероприятия. К операции привлечены пять полицейских групп.
Уточняется, что в Чулеше (расположенном в 60 км от Таштагола) сформирован оперативный штаб, куда прибывают добровольцы из местных жителей и профессиональные спасатели.
Читайте также: Россиянин чудом выжил после крушения самолета во время отпуска.
МК в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.