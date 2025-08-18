Парень бесследно исчез в лесу во время сбора кедровых шишек в российском регионе

Согласно оперативным данным, 14-летний подросток пропал днём ранее в окрестностях посёлка Чулеш. Юноша находился в лесу совместно с отцом. В ходе сбора шишек между ними произошла потеря визуального контакта. Взрослый предпринял самостоятельные попытки обнаружить сына, а на следующее утро, после неудачных поисков, обратился в правоохранительные органы.