Ричмонд
+23°
сильный дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Парень бесследно исчез в лесу во время сбора кедровых шишек в российском регионе

В Таштагольском районе Кемеровской области ведутся поиски несовершеннолетнего, пропавшего в таёжной местности во время заготовки кедрового урожая.

В Таштагольском районе Кемеровской области ведутся поиски несовершеннолетнего, пропавшего в таёжной местности во время заготовки кедрового урожая.

Согласно оперативным данным, 14-летний подросток пропал днём ранее в окрестностях посёлка Чулеш. Юноша находился в лесу совместно с отцом. В ходе сбора шишек между ними произошла потеря визуального контакта. Взрослый предпринял самостоятельные попытки обнаружить сына, а на следующее утро, после неудачных поисков, обратился в правоохранительные органы.

Развёрнуты крупномасштабные поисковые мероприятия. К операции привлечены пять полицейских групп.

Уточняется, что в Чулеше (расположенном в 60 км от Таштагола) сформирован оперативный штаб, куда прибывают добровольцы из местных жителей и профессиональные спасатели.

Читайте также: Россиянин чудом выжил после крушения самолета во время отпуска.

МК в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.