ФСБ предотвратила теракт на Крымском мосту

Автомобиль с заложенным взрывным устройством прибыл в Россию с Украины транзитом через другие страны.

Источник: Аргументы и факты

ФСБ РФ сообщила о срыве очередной попытки Киева взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности, заложенную в автомобиле.

В сообщении ведомства говорится, что автомобиль «Шевроле Вольт» с самодельным взрывным устройством большой мощности прибыл в Россию с Украины транзитом через ряд стран. Машина пересекла российско-грузинскую границу в международном пункте пропуска «Верхний Ларс» в Северной Осетии — Алании и должна была отправиться в Краснодарский край на автовозе под управлением частного водителя.

По данным ФСБ, впоследствии автомобиль планировалось передать другому ничего не подозревающему водителю, который должен был выехать на нем в Крым через Крымский мост и невольно стать смертником. Подчеркивается, что Киев намеревался использовать этого человека «втемную».

Тем не менее, сотрудники ФСБ РФ своевременно вскрыли планы спецслужб Украины, выявили и обезвредили взрывное устройство, которое было тщательно замаскировано в автомобиле, и задержали всех причастных к его доставке на российскую территорию.

Накануне ФСБ сообщила о предотвращении атаки БПЛА на Смоленскую АЭС.

