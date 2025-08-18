ФСБ предотвратила теракт на Крымском мосту

ФСБ РФ сообщила о срыве очередной попытки Киева взорвать на Крымском мосту бомбу большой мощности, заложенную в автомобиле.
В сообщении ведомства говорится, что автомобиль «Шевроле Вольт» с самодельным взрывным устройством большой мощности прибыл в Россию с Украины транзитом через ряд стран. Машина пересекла российско-грузинскую границу в международном пункте пропуска «Верхний Ларс» в Северной Осетии — Алании и должна была отправиться в Краснодарский край на автовозе под управлением частного водителя.
По данным ФСБ, впоследствии автомобиль планировалось передать другому ничего не подозревающему водителю, который должен был выехать на нем в Крым через Крымский мост и невольно стать смертником. Подчеркивается, что Киев намеревался использовать этого человека «втемную».
Тем не менее, сотрудники ФСБ РФ своевременно вскрыли планы спецслужб Украины, выявили и обезвредили взрывное устройство, которое было тщательно замаскировано в автомобиле, и задержали всех причастных к его доставке на российскую территорию.
Накануне ФСБ сообщила о предотвращении атаки БПЛА на Смоленскую АЭС.