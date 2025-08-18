Увеличилось количество погибших при взрыве на заводе под Рязанью

«По состоянию на 7 утра 18 августа в результате ЧП в Шиловском районе погибли 20 человек. Пострадавших 134, из них 31 пациент находятся в стационарах Рязани и Москвы», — написали в telegram-канале опергруппы. Сейчас 103 пациента получают лечение в амбулаторных условиях. По данным штаба, на месте происшествия продолжают работать поисково-спасательные отряды.