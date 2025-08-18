В населенных пунктах Иркутской области из-за аварийных отключений не было света

Населенные пункты Иркутской области остались без света с 17 по 18 августа из-за аварий электросетей. Как сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Игорь Кобзев, в Усть-Куте было короткое замыкание, а в Усольском районе свет пропал из-за грозы. По этой же причине электроснабжение отключили в Куйтунском и Заларинском районах. Света не было и в Балаганском районе.
— В Братском районе на провода упало дерево. Из-за повреждения кабелей света не было в некоторых домах Иркутска и СНТ района и Жигаловском районе. В Нижнелимском районе отключилась ячейка трансформатора, — уточняется в сообщении.
В Смоленщине было повреждение на частной подстанции, в Хомутово и СНТ- неполадки с опорным изолятором. В Иркутском районе из-за аварии обесточили 1863 дома в 18 садоводствах. В результате повреждения проходных изоляторов на секции шин, электроснабжение 5785 жилых домов в рабочем поселке Маркова, микрорайонах Берёзовый, Изумрудный, Николов Посад, Ново-Иркутский тоже было нарушено.