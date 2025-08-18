В населенных пунктах Иркутской области из-за аварийных отключений не было света

Населенные пункты Иркутской области остались без света с 17 по 18 августа из-за аварий электросетей. Как сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Игорь Кобзев, в Усть-Куте было короткое замыкание, а в Усольском районе свет пропал из-за грозы. По этой же причине электроснабжение отключили в Куйтунском и Заларинском районах. Света не было и в Балаганском районе.