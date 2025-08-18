Машина для подрыва на Крымском мосту прибыла в РФ с Украины через ряд стран

Машина Chevrolet Volt пересекла российско-грузинскую границу в пункте пропуска «Верхний Ларс» в Северной Осетии, после чего должна была прибыть в Краснодарский край. На Кубани автомобиль планировали передать другому водителю, который, по задумке украинской стороны, стал бы «невольным террористом-смертником», рассказали в Федеральной службе безопасности.