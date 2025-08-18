Ричмонд
Машина для подрыва на Крымском мосту прибыла в РФ с Украины через ряд стран

На Кубани автомобиль планировали передать другому водителю, который стал бы невольным террористом-смертником.

Автомобиль с бомбой большой мощности, с помощью которого Киев планировал устроить взрыв на Крымском мосту, прибыл в Россию с территории Украины, проехав через несколько стран. Об этом сообщила ФСБ РФ.

Машина Chevrolet Volt пересекла российско-грузинскую границу в пункте пропуска «Верхний Ларс» в Северной Осетии, после чего должна была прибыть в Краснодарский край. На Кубани автомобиль планировали передать другому водителю, который, по задумке украинской стороны, стал бы «невольным террористом-смертником», рассказали в Федеральной службе безопасности.

О предотвращении теракта ведомство проинформировало сегодня, 18 августа. По его данным, взрывчатое вещество находилось в автомобиле в отсеке для аккумулятора — 130 килограммов синтетической взрывчатки финского производства было залито в емкость в виде пены.