Ричмонд
+23°
сильная гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

При тушении лесных пожаров в Якутии погиб парашютист-пожарный

Борис Татаринов ушел из жизни 14 августа.

Источник: Пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области

Инструктор парашютно-пожарной группы Борис Татаринов погиб 14 августа при тушении лесных пожаров в Якутии, сообщает пресс-служба министерства экологии республики.

«С прискорбием сообщаем о гибели Бориса Петровича Татаринова, отважного парашютиста-пожарного, погибшего при тушении лесных пожаров Якутии. 14 августа 2025 года ГБУ Республики Саха (Якутия) “Авиалесоохрана” потеряло коллегу, надежного товарища», — следует из публикации.

В некрологе говорится, что Татаринов любил свою работу, а коллеги отзываются о нем как о профессионале своего дела.

Напомним, ранее в этом месяце сообщалось, что в Нерюнгринском районе Якутии работник шахты погиб, попав под дробилку.