При тушении лесных пожаров в Якутии погиб парашютист-пожарный

Инструктор парашютно-пожарной группы Борис Татаринов погиб 14 августа при тушении лесных пожаров в Якутии, сообщает пресс-служба министерства экологии республики.
«С прискорбием сообщаем о гибели Бориса Петровича Татаринова, отважного парашютиста-пожарного, погибшего при тушении лесных пожаров Якутии. 14 августа 2025 года ГБУ Республики Саха (Якутия) “Авиалесоохрана” потеряло коллегу, надежного товарища», — следует из публикации.
В некрологе говорится, что Татаринов любил свою работу, а коллеги отзываются о нем как о профессионале своего дела.
Напомним, ранее в этом месяце сообщалось, что в Нерюнгринском районе Якутии работник шахты погиб, попав под дробилку.