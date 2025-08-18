Как в Крыму предотвращают теракты

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг — РИА Новости Крым. В производстве Главного управления СКР по Крыму и Севастополю с начала года находилось семь уголовных дел о преступлениях террористического характера, с направлением в суд завершено расследование по одному из них. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказала старший следователь отдела управления процессуального контроля ГСУ СК РФ по Крыму и Севастополю Юлия Давыдова.