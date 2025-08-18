Как в Крыму предотвращают теракты

По словам Давыдовой, за шесть месяцев 2025 года в следственные подразделения ГСУ СК России по Крыму и Севастополю поступило пять сообщений о преступлениях террористического характера, по результатам рассмотрения которых возбуждено четыре уголовных дела.
В частности, управлением по расследованию особо важных дел возбуждено и расследуется дело в отношении участников запрещенной террористической организации, преследующей цели по захвату власти, созданию моноэтнического государства на территории Российской Федерации, сказала она.
Кроме того, расследуется дело в отношении лица, готовившегося поджечь мечеть в Симферополе. А также дела гражданина, совершившего поджог автомобиля, и несовершеннолетнего симферопольца, подорвавшего петарду и стрелявшего сигнальными снарядами в хостеле столицы Крыма, где проживали иностранные граждане, уточнила Давыдова.
Также она добавила, что Крымским следственным отделом на транспорте возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении несовершеннолетнего жителя Симферополя, который во взаимодействии с неустановленным лицом поджег соединительные кабели между батарейным и релейным шкафами, отвечающими за управление светофорами и регулирующими проезд поездов на станции Чистенькая в Симферопольском районе.
«В рамках отмеченных уголовных дел проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление ресурсного обеспечения обвиняемых», — отметила Давыдова.
Работа по противодействию террористической деятельности находится на постоянном контроле в аппарате Главного следственного управления и будет продолжена, подчеркнула она.
«В исследуемый период в производстве Главного управления СКР по Крыму и Севастополю находилось семь уголовных дел о преступлениях террористического характера, с направлением в суд завершено расследование по одному уголовному делу», — сказала представитель ведомства.
Так, следственным отделом по Керчи в суд направлено уголовное дело по обвинению жителя Крыма, который во взаимодействии с неустановленным лицом, находящимся на территории Украины, готовился совершить подрыв железнодорожного полотна на территории города. Использовать для этой цели он намеревался самодельное взрывное устройство, которое планировал изготовить из подручных средств, имевшихся в свободном доступе, уточнила Давыдова.
Она напомнила, что за совершение преступлений экстремистской и террористической направленности ответственность граждан возникает с 14 лет.
«Степень уголовной ответственности зависит от степени тяжести преступлений и варьируется от штрафов в 100 тысяч рублей до пожизненного лишения свободы», — предупредила представитель СК РФ.
Ранее в Национальном антитеррористическом комитете (НАК) сообщили, что с начала 2025 года в России было предотвращено более 170 терактов.