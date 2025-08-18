ФСБ предотвратила попытку взорвать Крымский мост

ФСБ сорвала попытку теракта на Крымском мосту. Сотрудники спецслужб обнаружили в автомобиле Chevrolet Volt самодельное взрывное устройство мощностью 130 килограммов в тротиловом эквиваленте. Об этом в понедельник, 18 августа, сообщает Shot.
По данным ведомства, машина с бомбой прибыла в Россию с территории Украины, двигаясь транзитом через несколько стран. Автомобиль пересек границу через пункт «Верхний Ларс», проехал по территории Северной Осетии — Алании и направлялся в Краснодарский край.
Предполагалось, что транспортное средство будет передано другому водителю. Ему надлежало пересечь Крымский мост, фактически став невольным смертником, которого, как считают спецслужбы, планировали использовать украинские кураторы.
ФСБ обезвредила взрывное устройство, тщательно замаскированное в машине, и задержала всех участников, причастных к доставке автомобиля на территорию России, передает Telegram-канал.
14 августа представители силовиков сообщили, что ФСБ совместно с российской армией удалось сорвать планы Украины по производству оперативно-тактических ракетных комплексов «Сапсан», предназначенных для ударов вглубь территории РФ. В рамках операции российским войскам удалось ликвидировать производственные мощности, задействованные в выпуске ракетных комплексов.