В Хабаровске раскрыта кража денег с банковской карты спящего мужчины

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники полиции Хабаровска задержали 32-летнего подозреваемого в хищении имущества на более чем 100 тысяч рублей у местного жителя. Как установили правоохранители, злоумышленник похитил рюкзак с телефоном у спящего на лавочке мужчины, после чего с помощью SMS-сообщений перевел с его карты 75 тысяч рублей. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Похищенный гаджет преступник продал на городском рынке за 10 тысяч рублей, которые потратил на личные нужды. В рамках возмещения ущерба у задержанного изъят его собственный мобильный телефон.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», которая предусматривает до пяти лет лишения свободы. На время следствия подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Полиция продолжает розыск похищенного телефона.

Стражи порядка напоминают гражданам о необходимости соблюдения бдительности и защиты персональных данных, особенно в общественных местах.