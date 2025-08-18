Ричмонд
ФСБ пообещала наказание организаторам попытки взрыва на Крымском мосту

Силовики предотвратили очередную попытку спецслужб Украины взорвать на мосту бомбу большой мощности.

Источник: Аргументы и факты

Организаторы и соучастники попытки взрыва на Крымском мосту бомбы большой мощности понесут суровое наказание, заявили в ФСБ России.

Федеральная служба безопасности ранее объявила об успешном предотвращении очередной попытки украинских спецслужб организовать взрыв на Крымском мосту. В автомобиле, которым должен был управлять смертник, было обнаружено мощное взрывное устройство.

Бомбу доставили в РФ из Украины через несколько стран, непосредственно в Россию её ввезли из Грузии. Все причастные к ввозу взрывного устройства были задержаны.

«По вновь выявленному факту возбуждено и расследуется уголовное дело. Все организаторы и соучастники понесут заслуженное и суровое наказание», — говорится в сообщении.

Ранее в СК РФ заявили, что пятерых фигурантов уголовного дела о теракте на Крымском мосту в 2022 году разыскивают. Им заочно предъявили обвинения.