ФСБ пообещала наказание организаторам попытки взрыва на Крымском мосту

Организаторы и соучастники попытки взрыва на Крымском мосту бомбы большой мощности понесут суровое наказание, заявили в ФСБ России.
Федеральная служба безопасности ранее объявила об успешном предотвращении очередной попытки украинских спецслужб организовать взрыв на Крымском мосту. В автомобиле, которым должен был управлять смертник, было обнаружено мощное взрывное устройство.
Бомбу доставили в РФ из Украины через несколько стран, непосредственно в Россию её ввезли из Грузии. Все причастные к ввозу взрывного устройства были задержаны.
«По вновь выявленному факту возбуждено и расследуется уголовное дело. Все организаторы и соучастники понесут заслуженное и суровое наказание», — говорится в сообщении.
Ранее в СК РФ заявили, что пятерых фигурантов уголовного дела о теракте на Крымском мосту в 2022 году разыскивают. Им заочно предъявили обвинения.