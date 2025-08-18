Ричмонд
ФСБ показала кадры вскрытия машины, предназначенной для взрыва на Крымском мосту

ФСБ России опубликовала видеозапись вскрытия заминированного автомобиля, предназначенного для подрыва Крымского моста. На кадрах видно, как сотрудники ведомства с помощью дистанционно управляемого робота-манипулятора открывают багажник машины, где находилось самодельное взрывное устройство.

ФСБ сорвала украинский теракт на Крымском мосту.

«На видеоматериалах, опубликованных ФСБ, видно, как робот-манипулятор вскрывает багажник заминированного автомобиля. На рентгеновском снимке — индукционная катушка, одно неверное движение возле которой могло бы активировать взрывной механизм», — пишет РЕН ТВ.

Ранее ФСБ пресекла попытку украинской стороны осуществить подрыв на Крымском мосту с использованием заминированного автомобиля. По информации ведомства, транспортное средство с большим самодельным взрывным устройством прибыло на территорию России транзитом через ряд иностранных государств, исходно выехав с Украины.

Это уже вторая попытка украинских спецслужб в 2025 году организовать теракт на Крымском мосту с помощью автомобиля, начиненного взрывчаткой. Первый похожий инцидент произошел в апреле, когда на брестской таможне белорусские правоохранители задержали микроавтобус. В его грузовом отсеке обнаружили свыше 500 килограммов взрывчатых веществ, которые, по оперативным данным, также предназначались для подрыва транспортного перехода между Крымом и материковой частью России.