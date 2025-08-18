ФСБ показала кадры вскрытия машины, предназначенной для взрыва на Крымском мосту

Это уже вторая попытка украинских спецслужб в 2025 году организовать теракт на Крымском мосту с помощью автомобиля, начиненного взрывчаткой. Первый похожий инцидент произошел в апреле, когда на брестской таможне белорусские правоохранители задержали микроавтобус. В его грузовом отсеке обнаружили свыше 500 килограммов взрывчатых веществ, которые, по оперативным данным, также предназначались для подрыва транспортного перехода между Крымом и материковой частью России.